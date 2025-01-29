США намацали “болюче місце” Путіна: що викликає сказ у Кремлі — Портников

Коли в 1980-х роках у Радянського Союзу закінчилися "нафтодолари", Кремлю довелося завершити агресивну війну в Афганістані.

Сполученим Штатам вдалося намацати “болюче місце” російського президента Володимира Путіна — енергетичний ринок. Через нові американські санкції, запроваджені в останні дні правління адміністрації Байдена, Росія втрачає ринок збуту нафти в Китаї та Індії, а разом з тим — можливість для ведення агресивної війни.

Про це пише журналіст та політичний оглядач Віталій Портников для видання “Крим.Реалії”.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення країни Заходу почали відмовлятися від російських енергоносіїв, але Путін переключився на постачання до Китаю та Індії. Однак, тепер уже й ці дві великі держави відмовилися від березневих поставок російської нафти.

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“Без поставок нафти в Китай та Індію російський бюджет у буквальному сенсі слова втратить основну частину доходів. Відмова України від транспортування російського газу викликала передбачуваний сказ у Кремлі, тож Путін задіяв усі ще наявні в нього важелі тиску в Європі, аж до організації поїздки словацького прем'єра Роберта Фіцо до Москви й ультимативних заяв угорського прем'єра Віктора Орбана. Тому що Путіну потрібні енергетичні гроші. Без них він банкрут”, - наголосив журналіст.

При цьому він зауважив, що у 1980-х роках прибуток, який отримував Радянський Союз від продажу нафти країнам Заходу, дозволяв за умов неефективної планової економіки вести агресивну війну в Афганістані. Коли ж “нафтодолари” закінчилися, війська з Афганістану довелося вивести.

“Якщо бити по хворому, ми, гадаю, вже незабаром з подивом побачимо іншого Путіна. Путіна без нафтодоларів. Путіна без нафтоюанів. Путіна без нафторупій. Путіна, який говоритиме про “конструктивні” рішення і про прагнення домовитися з Вашингтоном”, - підсумував Портников.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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