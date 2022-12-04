США намагатимуться зірвати постачання зброї з Ірану до Росії - Bloomberg

США не будуть концентрувати увагу на відновленні роботи ядерної угоди

США зосередять свої сили на тому, щоб стримувати Іран від постачань озброєння Росії, яка та буде використовувати у війні проти України, а не на відновленні роботи ядерної угоди.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі зазначив, що Тегеран зараз не прагне до відновлювання роботи ядерної угоди та постійно перешкоджає роботі експертів МАГАТЕ щодо знайдених часток збагаченого урану на кількох обʼєктах.

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Попри те, що офіційно від переговорів з Іраном ніхто не відмовлявся, фактично вони призупинені з кінця серпня.

Тому США зацікавлені в тому, щоб зараз зосередити всі сили на тому, щоб зірвати потенційні поставки зброї з Ірану до Росії. Маллі заявив, що якщо Іран передать Росії балістичні ракети, чи допоможе побудувати виробничі потужності для виробництва зброї, це означатиме, що Іран перейшов ще одну межу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ГУР розповіли про дефіцит озброєння у РФ та про переговори щодо постачання.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія може завдати по Україні ще 3-4 потужних ракетних ударів.

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