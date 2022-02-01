США намагаються скасувати візит Болсонару до Росії через ситуацію з Україною - ЗМІ

США намагаються скасувати візит Болсонару до Росії через ситуацію з Україною - ЗМІ

США прагнуть показати Путіну, що в разі подальшої військової присутності на кордоні з Україною йому загрожуватиме дипломатична ізоляція.

США тиснуть на президента Бразилії Жаїра Болсонару, намагаючись скасувати його запланований на середину лютого візит до Росії на тлі ситуації довкола України.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Folha de S.Paulo.

За даними видання, американські дипломати занепокоєні тим, що зустріч бразильського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним "стане сигналом того, що Бразилія підтримує дії Кремля у Східній Європі і легітимізує те, що США вважають порушенням міжнародного права".

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Водночас скасування поїздки Болсонару до Москви стане черговим способом показати очільнику Кремля, що в разі подальшої військової присутності на кордоні з Україною йому загрожуватиме дипломатична ізоляція.

Зазначається, що відповідну позицію державний секретар США Ентоні Блінкен особисто висловив міністру закордонних справ Бразилії Карлосу Франсі.

"Хоча в розмовах немає очевидного запиту на скасування порядку денного, американські аргументи дають зрозуміти, що Вашингтон працює над тим, щоб поїздка не відбулася або ж щонайменше була відтермінована", - вказують у виданні.

Відповідне попепердження також передали президенту Аргентини Альберто Фернандесу, який цього тижня перебуває в РФ.

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