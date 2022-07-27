США намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну: про що говорили міністри оборони двох держав

Сполучені Штати Америки докладають зусиль, щоб якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги.

Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - пише Укрінформ.

Посадовці обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-4» - ред.), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.

Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що Сполучені Штати Америки намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.

Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.

Нагадаємо, 21 липня Європол повідомив про наявність ознак контрабанди зброї з України. Так, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

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