США намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну: про що говорили міністри оборони двох держав

Сполучені Штати Америки докладають зусиль, щоб якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги.
Про це повідомили у Пентагоні за результатами телефонної розмови міністрів оборони України та США, - пише Укрінформ.
Посадовці обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-4» - ред.), а також поточну допомогу нашій країні у сфері безпеки, включно з недавнім зобов’язанням США надати системи HIMARS.
Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова, що Сполучені Штати Америки намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.
Під час переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.
Нагадаємо, 21 липня Європол повідомив про наявність ознак контрабанди зброї з України. Так, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.
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