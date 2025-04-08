США намагаються посварити Росію і Китай: в The Hill оцінили, чи вдасться, і до чого тут Україна

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

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Останнім часом дедалі більше правих американських політиків закликають до реалізації своєрідного "зворотного Ніксона". Вони пропонують поступитися в Україні, сподіваючись відірвати РФ від Китаю та внести розкол у їхнє партнерство.

Про це йдеться у статті аналітика Майкла Мацца та науковця Шея Хатірі для The Hill.

Фахівці вважають, що така стратегія хибна, бо ґрунтується на викривленому розумінні як історичних подій, так і сучасної геополітичної ситуації. Як приклад, вони згадали про події 1970-х - поворот Вашингтона до Китаю за часів тодішнього президента США Річарда Ніксона.

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Події часів Радянського союзу

Штати не вбивали клин між Радянським Союзом і Китаєм під час Холодної війни. Їхнє протистояння виникло значно раніше і без американського втручання.

"Китай мав підстави боятися влади Росії — і шукати противаги у США", - наголосив оглядач Washington Post Девід Ігнатіус.

За три роки після смерті Йосипа Сталіна, 19656-го, перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов виступив із критикою сталінізму. Цим радянський посадовець дуже обурив тодішнього китайського лідера Мао Цзедуна. Він вважав це відступом від справжнього марксизму-ленінізму та спробував ствердити лідерство Пекіна у світовому комуністичному русі.

Його "Великий стрибок уперед" 1958 року частково був відповіддю на радянську критику. 1963 року китайці опублікували памфлет під назвою "Про фальшивий комунізм Хрущова та його історичні уроки для світу". Цим остаточно закріпили ідеологічну прірву.

Цей конфлікт мав реальні наслідки. 1960-го Союз відкликав своїх радників із Китаю, включно з тими, хто працював над китайською ядерною програмою. Коли КНР звернулася по співпрацю до США, щоб зберегти рівновагу в ядерному балансі, це викликало обурення в Москві. До кінця 1960-х напруга дійшла до того, що СРСР навіть припускав, що може завдати превентивного удару по китайських ядерних об’єктах - на тлі прикордонної війни 1969-го.

Зазначається, що 1920-х роках радянські агенти допомагали в організації Комуністичної партії Китаю, а вже через кілька десятиліть радянські та китайські війська обстрілювали одна одну. Своєю чергою, Сполучені Штати були радше спостерігачами, ніж архітекторами конфлікту. Коли Генрі Кіссінджер і Річард Ніксон вирушили до Пекіна в 1971–1972 роках, вони не створювали новий союз — вони просто використали той розрив, який вже існував.

Сьогодення

Радянський Союз і Китай були двома державами, розділеними спільною ідеологією під час Холодної війни. Вчений Аарон Фрідберг наголошує, що сьогодні Пекін і Москву об’єднує “антиідеологія” - їхнє заперечення проти ліберального порядку, який відстоюють США. РФ і КНР розуміють, що китайсько-радянський розкол став однією з причин перемоги Штатів у Холодній війні, а тому не мають наміру допустити повторення цього сценарію.

Останні події лише підтверджують міцність китайсько-російських зв’язків. Відомо, що Китай просив РФ відкласти ескалацію війни в Україні до завершення Олімпійських ігор у Пекіні 2022-го. “фюрер” Кремля Володимир Путін погодився. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення обидва підписали дипломатичний меморандум про “дружбу між двома державами”. Протягом усієї війни Пекін надавав Москві військову, дипломатичну та економічну допомогу.

“Як раніше Вашингтон і Пекін, зараз Москву і Пекін пов’язує спільний ворог: США та міжнародний порядок, який вони підтримують. Історично склалося так, що спільні вороги створюють сильних союзників”, - йдеться у статті.

Попередні стратегічні та політичні розбіжності також були вирішені, пише The Hill. Тоді як поява ядерної зброї розділила їх, сьогодні вони співпрацюють у космосі, штучному інтелекті та інших нових технологіях. Обидві сторони також нарощують свої ядерні арсенали, залишаючи США єдиною державою, яка не розширює свої запаси.

“Відносини між Росією та Китаєм сьогодні аж ніяк не нагадують відносини 1960-1970-х років. Було б серйозною помилкою для США спробувати підхід, подібний до того, що продиктований фактами 1971 року. Така політика приречена на провал”, - підсумовують у матеріалі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп знову тисне на Китай та готує нові мита. Станеться це, якщо Пекін не скасує нещодавно оголошене збільшення тарифів на 34% до вже чинних обмежень.