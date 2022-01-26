США направили Росії письмові відповідь щодо "гарантій безпеки"

За інформацією росЗМІ, посол США в Москві Джон Салліван побував у МЗС Росії.

Сполучені Штати направили Росії свою письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки".

Про це розповів журналіст Bloomberg.

Водночас російський ТАСС зазначає, що посол США в Москві Джон Салліван приїхав до будівлі МЗС Росії. Журналісти припускають, що саме він привіз документ.

Російське видання "Комерсант" навіть опублікувало фото Саллівана, який із папкою документів прямує до російського МЗС.

Комерсант

Згодом той же "ТАСС" додав, що посол США одразу покинув будівлю МЗС без ніяких коментарів.

МЗС Росії підтвердило, що "голова американській дипмісії передав письмову відповідь Адміністрації США на російський проєкт двостороннього договору про гарантії безпеки", який Кремль публікував раніше.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі інформації про передачу "гарантій безпеки" РФ анонсував пресконференцію на сьогодні, о 20:00 за Києвом.

Раніше про те, що Вашингтон передасть Москві свою відповідь уже сьогодні, повідомив телеканал CNN.

За інформацією видання, США окреслять загальні напрями, у яких готові співпрацювати з Росією. Це стосується контролю над озброєннями, зниження ризиків і розміщення ракетних систем.

Подробиці будуть "трохи глибшими", ніж те, про що публічно заявили США, пояснили високопоставлені посадовці адміністрації Байдена.

Деякі експерти скептично ставляться до цієї ідеї. За їхніми словами, Москва може використати цей документ як привід сказати, що дипломатія зазнала невдачі.

Раніше у Держдепі стверджували, що вступ України до НАТО не буде озвучений у відповідях США для РФ про "гарантії безпеки". Також Держдеп США поінформував Київ про зміст відповіді Москві щодо “гарантій безпеки” і запевнив, що "сюрпризів не буде".