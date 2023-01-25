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США наразі не підтверджують інформацію те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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США наразі не підтверджують інформацію те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard

У США бракує офіційної інформації про бажання ФРН передати Україні танки Leopard.

Державний департамент США нині не підтверджує наявність офіційних підтверджень з боку німецької сторони про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправлення в Україну німецьких танків Leopard.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Я бачив різні повідомлення про це, і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді», - зауважив Прайс.

Так він прокоментував повідомлення про готовність уряду Німеччини дати «зелене світло» танкам для України.

Він підтвердив, що треба дати можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.

У США додали, що Німеччина поки що офіційно не повідомила нікого про своє рішення по танках Leopard, у тому числі Польщу, яка раніше висловила готовність зробити крок у підтримці України.

Надання танків Україні союзниками

Зауважимо, що ЗМІ дізналися, що на складах Бундесвера є 320 танків Leopard 2. Але станом на зараз невідомо, скільки з них готові до використання на полі бою.

Тим часом за повідомлення американських журналістів, у США завершують план відправлення танків Abrams до України

Також у США переконують, що не вказують союзникам, але закликають збільшити постачання танків для ЗСУ. Мовляв, країнам світу слід активізуватися, щоб підтримати Україну у боротьбі з Росією. 

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Дата публікації
Перегляди
873
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