Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розлютився через останні вчинки президента США Дональда Трампа. Політик назвав штати «супротивником» Росії та пригрозив новими ударами по Україні.

Про це Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

Заступник голови Радбезу Росії невдоволений тим, що Трамп скасував саміт із диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, і що США запровадили нові санкції проти країни-агресорки.

«Що ще? Чи буде нова зброя, окрім горезвісних „Томагавків“? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії — отримайте. США — наш супротивник, а їхній балакучий «миротворець» тепер повноцінно став на стежку війни з Росією», — висловився Медведєв про Трампа.

Він додав, що американський лідер поки що «не завжди активно воює» на боці України, але це тепер його війна, а не попередника Джо Байдена.

«Ухвалені рішення — це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з шаленою Європою», — йдеться в дописі представника Кремля.

Водночас він цинічно заявив про плюс у черговій зміні поведінки президента США, фактично анонсувавши нові атаки на Україну.

«Можна довбати різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглузді «угоди», — наголосив Медведєв.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня Трамп повідомив, що скасував очну зустріч із Путіним, але анонсував такий саміт у майбутньому. Нові дати чи формати переговорів поки що не названі.

Того ж дня США оголосили про запровадження санкцій проти нафтових гігантів РФ «Роснефти» і «Лукойла», а також більш ніж 30 їхніх дочірніх структур. Мінфін США пояснив, що ці обмежувальні заходи покликані послабити енергетичний сектор Росії та зменшити можливості Кремля фінансувати свою військову машину через відсутність у Москви серйозної відданості миру в Україні.