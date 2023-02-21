США назвали "абсурдною" антизахідну риторику Путіна під час виступу 21 лютого

У США назвали "абсурдними" звинувачення президента РФ Володимира Путіна на адресу Заходу, які він висловив під час свого виступу перед Федеральними зборами РФ 21 лютого.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав "абсурдними" заяви російського диктатора на адресу Заходу.

Про це пише DW.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або кого-небудь ще", - сказав Салліван.

Він наголосив, що рішення почати війну в Україні було вибором самого Путіна.

"Росія припиняє війну в Україні і повертається додому - війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, під час свого виступу 21 лютого Путін в найкращих традиціях кремлівської пропаганди звинуватив Захід і Київ у розв'язанні війни на Донбасі.

Крім того, Путін звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння". Мовляв, еліта Заходу прагне завдати Росії стратегічну поразку і "покінчити з ними раз і назавжди".

"Тобто Захід має намір перевести локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. У цьому випадку йдеться вже про існування нашої країни. Але Захід також не може не надавати собі звітність про те, що перемогти Росію на полі битви неможливо. Тому веде проти нас все більш агресивну інформаційну атаку", - висловився кремлівський диктатор.

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