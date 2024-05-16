Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США назвали неприйнятними, що Китай допомагає Путіну вести війну проти України

США назвали неприйнятними, що Китай допомагає Путіну вести війну проти України

Білий дім / Фото: Associated Press

Цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ. 

«Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України»,- підкреслила Жан-П’єр.

Так вона відповіла на запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Додамо, візит російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна в четвер, 16 травня, ймовірно, не міститиме жорстких домовленостей, але ознаменує початок його нового президентського терміну демонстрацією підтримки з боку найвпливовішого політичного партнера, китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація