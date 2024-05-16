США назвали неприйнятними, що Китай допомагає Путіну вести війну проти України

Цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України»,- підкреслила Жан-П’єр.

Так вона відповіла на запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Додамо, візит російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна в четвер, 16 травня, ймовірно, не міститиме жорстких домовленостей, але ознаменує початок його нового президентського терміну демонстрацією підтримки з боку найвпливовішого політичного партнера, китайського колеги Сі Цзіньпіна.

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