США назвали винного в ескалації війни в Україні: деталі

Наразі Штати не бачать жодних підстав для зміни своєї ядерної доктрини.

Відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні, зокрема залученням військ Північної Кореї, повністю лежить на Росії. Вашингтон попереджав Москву про неприпустимість залучення "інших країн" до бойових дій.

Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Голос Америки".

"Ескалація на кожному етапі походила від Росії", - наголосила прессекретарка.

За її словами, адміністрації Джо Байдена, що йде, продовжить активно надавати допомогу Україні в останні місяці до закінчення терміну чинного глави держави. Втім, Жан-П'єр відмовилася коментувати зміну позиції США щодо ракет ATACMS.

"Саме вони (Росія) продовжують ескалацію. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі проти цієї агресії2, - сказала вона.

США не бачать жодних підстав для зміни своєї ядерної доктрини після оновлень російської ядерної доктрини, про що напередодні заявив президент Володимир Путін. Представниця Білого дому засудила "безвідповідальну" риторику Москви.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої ядерної доктрини або позицій у відповідь на заяви Росії", - наголосила Жан-П'єр.

Нагадаємо, видання Reuters із посиланням на неназваних чиновників повідомило, чому Джо Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. Зокрема, на рішення чинного президента вплинула участь військ КНДР у війні.

Читайте також:

Удари по Росії налякали європейців в Україні! Але Путіну вказали місце