ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
2 хв

США назвали основну причину налагодження стосунків з Лукашенком

Лукашенко багато спілкується з Путіним, а це, кажуть у Вашингтоні, є важливим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Потепління у відносинах з Білоруссю, зокрема її президентом-диктатором Олександром Лукашенком, пов’язане із намаганнями Вашингтона "забезпечити лінії зв'язку" з “фюрером” РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, повідомляє The Guardian.

Він наголосив на тому, мовляв, всі відомо, що "він (Лукашенко - Ред.) багато розмовляє з президентом Путіним".

 "Ми не знаємо, що він говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну", – наголосив американський посадовець.

За словами Келлога, зокрема, тому Штати вдалися до зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

"Це була причина, чому ми це робили; спочатку ми не збиралися звільняти політичних в'язнів", – розповів він і додав, що ця подія стала “позитивним моментом”.

Келлог каже, що Вашингтон не є "наївним" щодо режиму Лукашенка, і "ми знаємо, що якщо він звільнить одного (ув'язненого), то, ймовірно, захопить ще двох".

Нагадаємо, у червні спецпредставник США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську. Це була перша зустріч між високопосадовцем Білого дому та білоруським лідером за понад 5 років.

Візит Келлога ознаменував різкий поворот від політики адміністрації експрезидента Джо Байдена, яка намагалася ізолювати та покарати Мінськ шляхом посилення економічних санкцій. У NYT заявляли, що на тлі візиту Келлога постало делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним?

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie