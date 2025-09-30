США назвали основну причину налагодження стосунків з Лукашенком

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Потепління у відносинах з Білоруссю, зокрема її президентом-диктатором Олександром Лукашенком, пов’язане із намаганнями Вашингтона "забезпечити лінії зв'язку" з “фюрером” РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, повідомляє The Guardian.

Він наголосив на тому, мовляв, всі відомо, що "він (Лукашенко - Ред.) багато розмовляє з президентом Путіним".

"Ми не знаємо, що він говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну", – наголосив американський посадовець.

За словами Келлога, зокрема, тому Штати вдалися до зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

"Це була причина, чому ми це робили; спочатку ми не збиралися звільняти політичних в'язнів", – розповів він і додав, що ця подія стала “позитивним моментом”.

Келлог каже, що Вашингтон не є "наївним" щодо режиму Лукашенка, і "ми знаємо, що якщо він звільнить одного (ув'язненого), то, ймовірно, захопить ще двох".

Нагадаємо, у червні спецпредставник США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську. Це була перша зустріч між високопосадовцем Білого дому та білоруським лідером за понад 5 років.

Візит Келлога ознаменував різкий поворот від політики адміністрації експрезидента Джо Байдена, яка намагалася ізолювати та покарати Мінськ шляхом посилення економічних санкцій. У NYT заявляли, що на тлі візиту Келлога постало делікатне питання: чи може Вашингтон послабити тісне партнерство між Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним?