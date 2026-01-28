США назвали умову надання гарантій безпеки Україні: деталі від Reuters

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Сполучені Штати чітко дали зрозуміти українській владі: для отримання гарантій безпеки від США Київ повинен підписати мирну угоду з Росією. Це питання стало ключовим під час обговорень можливого завершення війни, яка триває вже чотири роки.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на анонімне джерело.

Що кажуть джерела

Навколо умов майбутньої угоди в інформаційному просторі виникли розбіжності. Газета Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомила, що адміністрація Трампа нібито дала сигнал Києву: гарантії безпеки залежать від згоди на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від України поступитися регіоном Донбасу на користь Росії.

Однак джерело Reuters категорично заперечило факт тиску щодо конкретних поступок. Співрозмовник агентства наголосив: США не диктують Україні, що саме має бути включено до мирної угоди.

«Припущення про те, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки Росії, вводить в оману», — зазначив інсайдер.

Переговори в Абу-Дабі: чого очікувати

Дипломатичний процес активізувався цими вихідними. Сполучені Штати виступили посередником у переговорах між представниками України та Росії, що відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ). За словами американських офіційних осіб, сторони просунулися до угоди.

Черговий раунд зустрічі запланований на неділю. Очікується, що в ньому можуть взяти участь і представники США. Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер після попередніх раундів висловили оптимізм щодо швидкого досягнення результату.

Яка позиція України

Для України гарантії безпеки з боку США є фундаментом будь-якого врегулювання. Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що документ про гарантії безпеки «готовий на 100%», і Київ очікує лише на визначення часу та місця для його підписання.

Водночас український лідер незмінно наголошує: будь-яка мирна угода повинна поважати територіальну цілісність України.

Попри офіційний оптимізм, у кулуарах української влади зростає скепсис. Високопоставлений український чиновник у коментарі Financial Times висловив сумнів у тому, що Вашингтон реально візьме на себе зобов’язання.

«США припиняють переговори щоразу, коли можна підписати гарантії безпеки», — зазначив чиновник.

Тим часом у Кремлі продовжують наполягати на своєму. Як повідомляють росЗМІ після переговорів в Абу-Дабі, Москва вважає питання територій «засадничим» для будь-якої угоди про припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше у Білому домі також оцінили та назвали історичними тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії, які відбулися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Також президент Володимир Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів, що відбудуться 1 лютого.