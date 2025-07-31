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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США назвали ймовірну дату мирної угоди між РФ та Україною — Reuters

США закликають ООН до укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи закінчиться війна до 8 серпня

Чи закінчиться війна до 8 серпня / © ТСН

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня.

Про це повідомили Сполучені Штати у Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня, передає Reuters.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», — заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради ООН.

Нагадаємо, 29 липня, Дональд Трамп поставив Росії і диктатору Путіну новий дедлайн-ультиматум — Москва має 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.

Речник диктатора Путіна Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не погодиться на вимогу припинення вогню і готується до запровадження нових санкцій.

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