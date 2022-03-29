США не бачать того, що РФ готова вести серйозні переговори з Україною - Блінкен

США не бачать того, що РФ готова вести серйозні переговори з Україною - Блінкен

Блінкен закликав Росію "припинити агресію та відвести свої сили і тоді продовжити переговори з Україною".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки США не бачать "ознак справжньої серйозності" з боку Росії.

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Про це повідомляє CNN.

"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", – сказав Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Марокко Насером Бурітою.

Блінкен попередив, що заява Росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі "лише" східну та південну частини України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе", – сказав Блінкен.

Блінкен закликав Росію "припинити агресію та відвести свої сили і тоді продовжити переговори з Україною".

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