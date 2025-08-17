ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
861
Час на прочитання
1 хв

США не гарантують мир: Рубіо сумнівається у можливості припинення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що створити сценарій для завершення війни в Україні може бути неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у неділю, що Сполучені Штати продовжать шукати сценарій для завершення війни Росії в Україні, але досягти цього може виявитися неможливо.

Про це він сказав в ефірі програми CBS, передає Reuters.

“Якщо мир неможливий і війна триватиме, тисячі людей продовжать гинути… Ми не хочемо цього, але повинні бути готові до такої ситуації”, — сказав Рубіо в ефірі програми CBS “Face the Nation”.

За його словами, європейські лідери приєднаються до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Мета — підтримати Україну, оскільки Трамп після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п’ятницю активно пропонує шляхи для швидкої мирної угоди.

“Під час цих переговорів обговорюватимуться питання, які потенційно можуть стати проривом і привести до прогресу”, — додав Рубіо, підкресливши, що серед ключових тем будуть гарантії безпеки для України.

За даними джерел, на зустрічі Трампа та Путіна розглядали можливість відмови Росії від частини окупованих територій в обмін на поступки України: здати смугу укріплених територій на сході та заморозити лінії фронту в інших районах.

Рубіо наголосив, що для укладення мирної угоди обом сторонам доведеться йти на компроміси.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що взаємні поступки є єдиним способом досягти угоди між Україною та РФ.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie