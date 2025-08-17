США не гарантують мир: Рубіо сумнівається у можливості припинення війни в Україні

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у неділю, що Сполучені Штати продовжать шукати сценарій для завершення війни Росії в Україні, але досягти цього може виявитися неможливо.

Про це він сказав в ефірі програми CBS, передає Reuters.

“Якщо мир неможливий і війна триватиме, тисячі людей продовжать гинути… Ми не хочемо цього, але повинні бути готові до такої ситуації”, — сказав Рубіо в ефірі програми CBS “Face the Nation”.

За його словами, європейські лідери приєднаються до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Мета — підтримати Україну, оскільки Трамп після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п’ятницю активно пропонує шляхи для швидкої мирної угоди.

“Під час цих переговорів обговорюватимуться питання, які потенційно можуть стати проривом і привести до прогресу”, — додав Рубіо, підкресливши, що серед ключових тем будуть гарантії безпеки для України.

За даними джерел, на зустрічі Трампа та Путіна розглядали можливість відмови Росії від частини окупованих територій в обмін на поступки України: здати смугу укріплених територій на сході та заморозити лінії фронту в інших районах.

Рубіо наголосив, що для укладення мирної угоди обом сторонам доведеться йти на компроміси.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що взаємні поступки є єдиним способом досягти угоди між Україною та РФ.