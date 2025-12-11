- Дата публікації
"США не хочуть бачити нас в НАТО": Зеленський зробив різку заяву про позицію Вашингтона
Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати послідовно і відкрито виступають проти вступу України до НАТО, і ця позиція залишається незмінною за будь-якої адміністрації.
Позиція ключового союзника України щодо євроатлантичної інтеграції Києва залишається скептичною. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати не мають наміру підтримувати вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Про це глава держави сказав під час спілкування зі ЗМІ у четвер, 11 грудня.
«Це не чиїсь здогадки»
Зеленський наголосив, що відмова у членстві — це не нова політика, а сталий курс Вашингтона, який не залежить від того, хто сидить у Білому домі.
«Щодо питання НАТО — США не хочуть нас бачити в НАТО. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки. Сьогоднішні США, і вчорашні теж. Нам не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася. Це послідовна позиція Сполучених Штатів», — констатував президент.
Саме через таку позицію, на думку глави держави, у американців немає складнощів у перемовинах з росіянами щодо цього питання.
Про таємні домовленості
Водночас Зеленський припустив, що між США та Росією можуть існувати окремі домовленості, деталі яких наразі невідомі українській стороні. Він натякнув, що повна картина геополітичних торгів може стати зрозумілою лише згодом.
«Але тут треба бути обережними. Які є окремі домовленості у США з Росією? Ми з вами не знаємо. Напевно, будемо знати. З часом всі секрети відкриваються», — зазначив він.
Президент підкреслив, що оперує лише тими фактами, які викладені в офіційних документах, що обговорюються на перемовинах, але чудово розуміє загальне ставлення партнерів.
Нагадаємо, Зеленський розповів, чи є дедлайн щодо підписання мирного плану. За його словами США вважає Україну близькою до підписання мирного плану.