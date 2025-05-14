США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО в Гаазі — джерела

США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО. / © ТСН.ua

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США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Про це повідомили дипломатичні джерела агентству ANSA.

На цей момент офіційні запрошення на участь у заході були направлені лише чотирьом партнерам з Азії — Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

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"Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні", — повідомило джерело.

Неформальний формат саміту не передбачає ухвалення рішень, однак у порядку денному — вечеря з лідерами, яку 24 червня організує королівська родина Нідерландів, а також засідання 25 червня, присвячене питанням військових витрат і потенціалу НАТО.

Зустріч Ради НАТО–Україна на рівні глав держав, як це було раніше, цього разу не планується. Водночас обговорюється варіант залучення української сторони на рівні міністрів закордонних справ та оборони, які однаково будуть присутні в Гаазі.