ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4173
Час на прочитання
1 хв

США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО в Гаазі — джерела

За даними джерел ANSA, Сполучені Штати заблокували запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі. Альянс розглядає альтернативний варіант участі України на рівні міністрів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО

США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО. / © ТСН.ua

США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Про це повідомили дипломатичні джерела агентству ANSA.

На цей момент офіційні запрошення на участь у заході були направлені лише чотирьом партнерам з Азії — Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії.

"Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору у Вашингтоні", — повідомило джерело.

Неформальний формат саміту не передбачає ухвалення рішень, однак у порядку денному — вечеря з лідерами, яку 24 червня організує королівська родина Нідерландів, а також засідання 25 червня, присвячене питанням військових витрат і потенціалу НАТО.

Зустріч Ради НАТО–Україна на рівні глав держав, як це було раніше, цього разу не планується. Водночас обговорюється варіант залучення української сторони на рівні міністрів закордонних справ та оборони, які однаково будуть присутні в Гаазі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie