США не мають інформації про перекидання нових військ з КНДР - Держдеп

Але вони продовжують оцінювати ситуацію.

Сполучені Штати Америки зараз не мають підтверджень щодо перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію, однак не виключають такої можливості.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

"Я не маю нових повідомлень щодо перекидання додаткових солдатів з Північної Кореї до Росії",- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Натомість, зазначив Міллер, "ми продовжуємо оцінювати, що це можливо".

За його словами, американська сторона також може підтвердити, що північнокорейські солдати були розгорнуті на лінії фронту в Курську, "і ми бачили, як вони зазнавали втрат, як убитими, так і пораненими в бою".

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Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами.

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