США не можуть без альянсів: у Зеленського відреагували на різкі заяви Трампа про Україну та НАТО

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В Офісі президента України закликають не піддаватися емоціям і не драматизувати різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо України, НАТО та небажання Вашингтона втягуватися у військові конфлікти.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «24 Каналу».

Ілюзія ізоляціонізму

Подоляк підкреслив, що логіка «це не наша війна» є хибною для країни, яка претендує на глобальне домінування. Сучасна архітектура безпеки влаштована так, що великі ризики однаково доводиться закривати провідним світовим гравцям. Тому розмови про дистанціювання не збігаються з реальністю.

Він нагадав, що риторика Трампа часто відрізняється від реальних кроків під тиском обставин.

«Я завжди раджу спокійно ставитися до риторики пана Трампа. Він так само рік тому казав, що НАТО загалом йому не потрібне. Він може з будь-якими викликами справлятися самостійно. Сьогодні ми бачимо, що це не так», — зауважив радник.

Він навів приклад Близького Сходу, де навіть за активної позиції Ізраїлю неможливо впливати на ситуацію без логістики та підтримки європейських країн. Жодна глобальна держава не здатна зберігати свій статус без розгалуженої системи союзів.

«Без альянсу нічого один на один зробити неможливо. Це так само стосується будь-якої глобальної країни, яка вважає себе домінувальною, але вона може бути такою лише за допомоги альянсів», — наголосив Подоляк.

Таким чином, практика вже довела протилежне емоційним заявам очільника Білого дому: США потребують союзів, а НАТО залишається базовою опорою для американського центру сили.

Російський слід у війні дронів

Михайло Подоляк також закликав відокремлювати гучні політичні заяви Трампа від реальних процесів на полі бою. Він звернув увагу на те, що у війні дронів уже не існує окремо іранських чи російських рішень — це спільна технологічна робота двох країн-агресорів.

На його думку, Росія фактично бере участь у війні на боці Ірану, посилюючи БпЛА технічно та передаючи Тегерану розвідувальну інформацію, яку можуть використовувати для ударів по американських і натовських базах у регіоні.

У цій конфігурації Україна активно працює з партнерами, які розуміють цінність унікального українського досвіду війни, зокрема у сфері безпілотних технологій. Київ має намір посилювати свою суб’єктність через спільні виробництва та використання напрацьованих технологій.

Нагадаємо, Трамп заявив, що використання українських безпілотників на Близькому Сході не потрібне США, паралельно анонсувавши швидке закінчення конфлікту з Іраном. Проте політолог Володимир Горбач бачить у цих заявах більше політики, ніж реального розв’язання проблеми. На його думку, війну в Ірані неможливо швидко завершити без наземної операції.