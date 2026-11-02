"США не можуть допомагати Путіну": Зеленський назвав Трампу умови паузи в ударах по НПЗ Росії

Зеленський висунув Трампу свої умови / © Associated Press

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​Володимир Зеленський назвав президенту США Дональду Трампу умови паузи в ударах по російських НПЗ. Україна не може залишати без відповіді російські удари по енергетиці та вбивства людей.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про застереження Трампа щодо атак на російські нафтопереробні заводи.

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​Президент розповів, що неодноразово обговорював це з Трампом та його командою. Позиція України така, що якщо США хочуть припинення ударів по російських НПЗ, Росія має припинити атакувати українську енергосистему.

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​Інша умова — забезпечити Україну ракетами для Patriot, щоб мати можливість захищатися від атак. Зеленський підкреслив, що Київ готовий знайти гроші та оплатити постачання.

«Якщо вам потрібно, щоб ми місяць не атакували їхні нафтопереробні заводи, дайте нам Patriot на місяць», — заявив президент України.

​Журналіст запитав, чи не боїться Зеленський, що Трамп сприйме вимогу ракет Patriot в обмін на паузу в ударах по російських НПЗ як спробу тиску на США.

​Зеленський відповів, що не має страху, коли говорить партнерам правду. Він назвав Україну та США близькими партнерами й зазначив підтримку американського суспільства.

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«​Саме тому я маю розповідати президенту правду, реальну ситуацію. США не можуть допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну», — наголосив Зеленський.

Як Трамп тисне на Київ щодо НПЗ РФ

Раніше Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського та заявив, що той нібито більше не може представляти Україну на мирних переговорах. Лідера США обурили слова українського лідера про те, що Трамп може опинитися на неправильному боці історії через підтримку РФ.

Зеленський назвав удари по російських НПЗ питанням справедливості та пояснив, за якої умови Україна готова припинити атаки на нафтову інфраструктуру РФ. За його словами, атаки на нафту, дизель і паливо завдають Росії відчутних втрат. Водночас російські удари позбавляють українців електроенергії.

Президент також неодноразово наголошував, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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Водночас у США посилюється критика політики Дональда Трампа щодо Росії та України. Республіканці й колишні посадовці з національної безпеки вважають, що послаблення санкцій проти російського дизеля, напруження у відносинах із Володимиром Зеленським та проблеми з військовими можливостями України можуть дати Кремлю змогу продовжувати агресію. Вони закликають Білий дім змусити Володимира Путіна погодитися на мирну угоду, посилюючи тиск саме на Москву.

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