США не підпишуть заяву G7 із засудженням балістичного удару по Сумах: підтвердження CNN

Атака РФ по Сумах. / © Управління ДСНС у Сумській області

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Сполучені Штати Америки не підпишуть заяву «Великої сімки» про засудження російського удару по Сумах.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на високопосадовця уряду Канади.

«Зараз ми не надаємо надто багато значення цьому, але це правда, що США не підпишуть заяву щодо України, з якою погодилися інші члени G7», — цитує чиновника медіа.

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Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Канади заявило, що не коментує процеси, пов’язані з G7.

Зауважимо, що речник американської Ради нацбезпеки Браян Г’юз назвав російський удар по Сумах «чітким і яскравим нагадуванням про те, що зусилля президента Дональда Трампа, щоб покласти край цій жахливій війні, відбуваються у вирішальний час».

CNN зауважує, що відмова Вашингтона підписати заяву — один із прикладів зміни курсу країни. До слова, наприкінці лютого США разом із Росією проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує її війну в Україні.

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що посадовці з команди Дональда Трампа радять йому бути жорсткішим з «фюрером» Володимиром Путіним.

Дата публікації 08:51, 15.04.25 Кількість переглядів 1265 ABC News показало відео з церкви у Сумах під час атаки