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Рубіо повідомив, від чого залежатиме зустріч Трампа з Путіним
У США впевнені, що «прорив» у переговорах можливий лише після особистої зустрічі Трампа та Путіна.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Білому домі не чекають на якійсь «прорив» у ході переговорів між Україною та Росією, які мають розпочатися у Стамбулі вже завтра, 16 травня.
Про це пише Sky News.
«За моєю оцінкою, я не думаю, що ми доб’ємося прориву тут, поки президент Трамп і президент Путін не будуть безпосередньо взаємодіяти на цю тему», — сказав держсекретар США.
Рубіо також наголосив, що рівень делегації, яку кремлівський диктатор відправив до Стамбула, «не свідчить про прорив».
«Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я помиляюсь на 100%. Сподіваюся, що завтра вранці в новинах повідомлять про припинення вогню. Але це не моя оцінка», — зазначив він.
Марко Рубіо також повідомив, що відразу після завершення переговорів у Стамбулі США визначать терміни можливої зустрічі Путіна і Трампа.
Нагадаємо, у Ватикані вважають перспективи переговорів у Туреччині невтішними. Тому новий Папа Римський готовий посередничати у діалозі між РФ та Україною. Папа Лев XIV вже заявив про свою рішучість зробити все можливе, щоб зупинити кровопролиття.