Нафта РФ / © ТСН.ua

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Сполучені Штати не планують повторно продовжувати виняток із санкцій проти російської нафти, який був запроваджений на тлі війни на Близькому Сході.

Про це він сказав під час пресконференції у Вашингтоні.

За словами Шефчовича, він обговорював питання санкцій проти Росії під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Єврокомісар зазначив, що американська сторона чітко дала зрозуміти позицію щодо подальших рішень у цьому питанні.

«Я не можу говорити від його імені, але, як я чітко зрозумів, це не повториться в майбутньому, і це було зроблено також тому, що кілька країн з низьким рівнем доходів опинилися в надзвичайно скрутному становищі», — переказав Шефчович позицію Бессента.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.

Ми раніше інформували, що демократи в Сенаті Сполучених Штатів розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа через послаблення санкцій щодо нафти РФ.