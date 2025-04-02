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США не укладуть угоду з Росією про корисні копалини: Подоляк пояснив причину
За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Кремль не готовий поступитися впливом навіть заради фінансової вигоди.
США не підпишуть угоду з Росією щодо корисних копалин, оскільки обидві країни є конкурентами у стратегічних галузях.
Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
За його словами, Україна зацікавлена у стратегічному партнерстві з Вашингтоном, оскільки це відкриває доступ до технологій, глобальних ринків та інвестицій. США, своєю чергою, отримують можливість суттєво збільшити свою частку на світовому ринку.
«І тут я переходжу до Росії. Вона є безпосереднім конкурентом на глобальних ринках. Росія точно не віддасть США те, що посилить американські позиції у таких галузях, як аерокосмос, телекомунікації та інші», — пояснив Подоляк.
На його думку, для Путіна важливішим є не фінансовий зиск, а геополітичний вплив. Кремль прагне домінування у світі й не готовий поступитися позиціями навіть заради багатомільярдних прибутків.
«Путін не погодиться втратити вплив навіть за великі гроші, адже це не та мета, заради якої він розв’язав війну проти України. Його ціль — домінування та нав’язування своїх правил. А коли ти віддаєш частку у своїх бізнесах, це означає, що ти програв. Путін на це не погодиться», — підсумував радник голови ОП.
Нагадаємо, за словами військового експерта, співголови ГІ «Права Справа» Дмитра Снєгирьова, Україні вигідно підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами.