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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США не укладуть угоду з Росією про корисні копалини: Подоляк пояснив причину

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Кремль не готовий поступитися впливом навіть заради фінансової вигоди.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія не поступиться США стратегічними ринками, оскільки це суперечить геополітичним амбіціям Кремля

Росія не поступиться США стратегічними ринками, оскільки це суперечить геополітичним амбіціям Кремля / © Associated Press

США не підпишуть угоду з Росією щодо корисних копалин, оскільки обидві країни є конкурентами у стратегічних галузях.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, Україна зацікавлена у стратегічному партнерстві з Вашингтоном, оскільки це відкриває доступ до технологій, глобальних ринків та інвестицій. США, своєю чергою, отримують можливість суттєво збільшити свою частку на світовому ринку.

«І тут я переходжу до Росії. Вона є безпосереднім конкурентом на глобальних ринках. Росія точно не віддасть США те, що посилить американські позиції у таких галузях, як аерокосмос, телекомунікації та інші», — пояснив Подоляк.

На його думку, для Путіна важливішим є не фінансовий зиск, а геополітичний вплив. Кремль прагне домінування у світі й не готовий поступитися позиціями навіть заради багатомільярдних прибутків.

«Путін не погодиться втратити вплив навіть за великі гроші, адже це не та мета, заради якої він розв’язав війну проти України. Його ціль — домінування та нав’язування своїх правил. А коли ти віддаєш частку у своїх бізнесах, це означає, що ти програв. Путін на це не погодиться», — підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, за словами військового експерта, співголови ГІ «Права Справа» Дмитра Снєгирьова, Україні вигідно підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами.

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