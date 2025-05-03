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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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183
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2 хв

Духовний радник Трампа розповів, як вплинув на відносини між США та Україною

Духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс поділився з Президентом США і Білим домом тим, що пережив в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пастор Марк Бернс

Пастор Марк Бернс / © Getty Images

Пастор Марк Бернс, якого називають «духовним радником» президента США Дональда Трампа, заявив, що відіграв невелику роль у зміцнення відносин між США та Україною після того, як доповів Трампу про побачене під час нещодавнього візиту до України.

«Я поділився з президентом і Білим домом тим, що я пережив в Україні. Я розповів про звірства, які росіяни чинять з українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку та цивільним населенням. Я поділився історіями про 20 тисяч викрадених дітей і 700 місць віри, які стали мішенню для росіян», — сказав Бернс в інтерв’ю Kyiv Independent.

Відповідаючи на запитання, як Трамп відреагував на його розповідь, Бернс зазначив, що «президент завжди турбується і піклується про невинних людей, які гинуть».

«Президент завжди проявляє стурбованість і турботу до невинних людей, які вмирають і страждають. Ось чому ви бачите, що він чинить більший тиск на Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним», — додав він.

Бернс, який колись підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару в Кривому Розі.

«Фактично, президент Дональд Трамп нещодавно схвалив перший раунд поставок зброї в Україну, надіславши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист», — заявив Бернс.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Росії у зв’язку з війною в Україні, однак президент Дональд Трамп досі не вирішив, чи буде їх підписано, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією.

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