США не виключають, що близько сотні евакуйованих афганців пов'язані з терористами — ЗМІ

США не виключають, що близько сотні евакуйованих афганців пов'язані з терористами — ЗМІ

За результатами цих перевірок 100 осіб були помічені як ті, що потенційно становлять загрозу.

Влада в США побоюється, що мінімум сто евакуйованих афганців можуть бути пов'язані з радикалами і представляти терористичну загрозу США.

Про це інформує NBC з посиланням на джерела.

За її повідомленням, федеральна влада вживає усіх заходів обережності з тим, щоб не допустити перебування в США людей, про яких є компрометувальна інформація. Так, з приблизно 30 тис. Евакуйованих в США громадян Афганістану додаткових перевірок були піддані вже близько 10 тисяч осіб.

За результатами цих перевірок ста осіб були помічені як потенційно становлять загрозу через зв'язки з терористичними угрупованнями або радикальним рухом "Талібан". З них двоє будуть направлені для повторного проходження перевірок.

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Також влада готує місця для 50 тисяч афганських біженців на восьми військових базах в різних районах країни.

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