США не визнають так звані "вибори" президента РФ на окупованих територіях України

У США наголосили, що ці так звані "вибори" не відображають вільне волевиявлення людей.

Сполучені Штати засудили проведення так званих "виборів" президента РФ на окупованих територіях України, та пригрозили відповідальністю організаторам, а також тим хто виступає. У якості "міжнародних спостерігачів".

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях", - заявив Міллер.

Він зазначив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результатів цих фіктивних "виборів", які відбулись на окупованих територіях теоріях України. Представник Держдепартаменту наголосив, що "Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна".

Крім того, Міллер заявив, що результати "виборів" на окупованих територіях України будуть такими, які напишуть у Москві. Вони не відображають вільне волевиявлення людей.

Також представник заявив, що таким чином Росія вчергове демонструє ігнорування своїх зобов’язань за міжнародним правом.

"Сполучені Штати продовжать використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних країн, у тому числі тих, хто є спостерігачами на фіктивних виборах Кремля в окупованих частинах України",- підкреслив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі незадоволені рівнем підтримки населення на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон обіцяє розблокувати допомогу Україні, але зі змінами.

Читайте також: