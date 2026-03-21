США не виключають найжорсткішого сценарію щодо Ірану: деталі

Армія США. / © Associated Press

«Усі варіанти» щодо розгортання американських військ на території Ірану залишаються можливими.

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц, повідомляє CNN.

З його слів, наразі знищення іранських ядерних об’єктів з повітря або моря залишається «найкращим варіантом».

«Не думаю, що хтось повинен очікувати, що це буде схоже на ситуацію 2003-го, два десятиліття тому, коли відбулося масштабне вторгнення (до Іраку - Ред.)», — сказав дипломат.

Водночас, наголошує Волц, американські спецпідрозділи мають можливість увійти на територію Ірану і «дуже цілеспрямовано» захопити компоненти, які можуть бути використані для створення ядерної зброї

«На столі є й інші варіанти, але я думаю, якби президент Трамп міг уникнути цього, він би це зробив. Якщо ми зможемо знищити ці об’єкти з повітря і моря, це буде найкращим варіантом», - каже посол.

З його слів, Дональд Трамп як головнокомандувач має у своєму розпорядженні «всі варіанти». Також Волц стверджує, що президент США дав дипломатії шанс, перш ніж вирішити, що «досить» і вдатися до військових дій проти Ірану.

Війна США з Іраном - заяви Трампа

Американський лідер заявив, що може зупинити війну в Ірані за секунди, проте наразі обирає шлях виваженої стратегії. Водночас, каже Трамп, Вашингтон перебуває на фінальному етапі досягнення своїх цілей у цій військовій кампанії.

Очільник Білого дому також зауважив, що повалення жорстокого теократичного режиму в Ірані не було головною метою операції. Однак Тегеран, каже Трамп, був «за два тижні» від отримання ядерної зброї, але тепер він не може її мати.

За словами президента, перед початком “Епічної люті” він не очікував, що доведеться так часто залучати американську армію для виконання військових завдань. Разом з цим Трамп похвалився, що солдати «надзвичайно добре» справляються із поставленими завданнями, зокрема у протистоянні з іранським флотом.