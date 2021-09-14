США не залишать Україну сам на сам із російською агресією - Блінкен

США не залишать Україну сам на сам із російською агресією - Блінкен

Вашингтон виконає усі домовленості, зокрема, й ті, які погодили Байден та Зеленський 1 вересня.

Сполучені Штати не залишать Україну сам на сам із російською загрозою. Про це під час слухань у Конгресі заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також читайте Зеленський: США мають посилити свою присутність в Україні

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Вашингтон виконає усі зобов’язання і домовленості, зокрема, й ті, які погодили Джо Байден та Володимир Зеленський під час останнього візиту українського президента у США. Так Ентоні Блінкен відповів на питання конгресменів, чи може адміністрація Байдена забезпечити підтримку Україні у випадку російської агресії.

Нагадаємо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала вона понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Президент Джо Байден розпочав із того, що він підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні прагнення. А також заявив про те, що Сполучені Штати надають 60 мільйонів додаткової військової допомоги Україні.

Новини світу: Сполучені Штати не залишать Україну сам на сам із російською загрозою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання