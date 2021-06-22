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США не збираються попереджати Росію про відповіді на кібератаки

США не збираються попереджати Росію про відповіді на кібератаки

Pexels

Водночас США передали РФ список секторів, проти яких вони не потерплять кібератак.

США не збираються попереджати РФ, які будуть відповідні заходи в разі проведення нових кібератак проти американських компаній і структур.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі,пише "Інтерфакс".

Так вона відповіла на питання журналістів про те чому президент США Джо Байден не повідомив російській стороні про те, які конкретно заходи Вашингтон прийме в разі нових кібератак з Росії.

"Ми заздалегідь не повідомляємо про удари, які плануємо нанести", — зауважила вона.

Дженніфер Псакі додала, що США, передавши РФ список секторів, проти яких вони не потерплять кібератак, роз'яснили, в яких випадках "ми залишаємо за собою право на дії у відповідь".

Нагадаємо, що в списку, який президент США Джо Байден передав своєму колезі Володимиру Путіну — оборонна промисловість, енергетика і фінансові інститути.

Додамо, що у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки. Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці та Австралії.

Раніше у зв'язку з масштабною хакерською атакою на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline в 17 штатах і Вашингтоні оголосили надзвичайну ситуацію.

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