США не збираються попереджати Росію про відповіді на кібератаки

Водночас США передали РФ список секторів, проти яких вони не потерплять кібератак.

США не збираються попереджати РФ, які будуть відповідні заходи в разі проведення нових кібератак проти американських компаній і структур.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, — пише "Інтерфакс".

Так вона відповіла на питання журналістів про те чому президент США Джо Байден не повідомив російській стороні про те, які конкретно заходи Вашингтон прийме в разі нових кібератак з Росії.

"Ми заздалегідь не повідомляємо про удари, які плануємо нанести", — зауважила вона.

Дженніфер Псакі додала, що США, передавши РФ список секторів, проти яких вони не потерплять кібератак, роз'яснили, в яких випадках "ми залишаємо за собою право на дії у відповідь".

Нагадаємо, що в списку, який президент США Джо Байден передав своєму колезі Володимиру Путіну — оборонна промисловість, енергетика і фінансові інститути.

Додамо, що у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки. Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці та Австралії.

Раніше у зв'язку з масштабною хакерською атакою на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline в 17 штатах і Вашингтоні оголосили надзвичайну ситуацію.

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