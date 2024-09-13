США не змінили політику щодо ударів по Росії — Пентагон

У Вашингтоні все ще не готові надати дозвіл на удари західною зброєю по військових обʼєктах на території РФ.

Політика Сполучених Штатів щодо завдавання ударів західною зброєю вглиб російської території залишилась незмінною.

Про це заявив прессекретар Міноборони США генерал-майора Пет Райдер, інформує AP.

На відповідне запитання журналістів, він заявив, що наразі на даний момент політика Вашингтона не змінилася.

"На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є", — сказав Райдер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін зробив заяву щодо прямої участі країн НАТО у війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що США хочуть від України стратегію війни на рік.

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