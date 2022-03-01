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США не зможуть закрити українське небо: у Білому домі назвали причину

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США не зможуть закрити українське небо: у Білому домі назвали причину

УНІАН

Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів.

США не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією.

Про це заявила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі, - пише Укрінформ. 

"Президент дав чітко зрозуміти, що не має наміру посилати американські війська для війни з Росією", - сказала Псакі.

Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, за її словами, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів, а також військових.

"Це вимагало б розгортання американських сил для забезпечення (закритого неба – ред.), що стало б прямим конфліктом - потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, що не входить в наші плани", - зазначила Псакі.

Вона також підкреслила, що адміністрація США продовжить оборонну підтримку нашої країни, і Джо Байден спілкується з Володимиром Зеленським щодо першочергових потреб України.

Небо України лишається відкритим, але може втратити частину літаків

Небо України лишається відкритим, але може втратити частину літаків

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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