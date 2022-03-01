США не зможуть закрити українське небо: у Білому домі назвали причину

США не зможуть закрити українське небо: у Білому домі назвали причину

Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів.

США не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією.

Про це заявила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Президент дав чітко зрозуміти, що не має наміру посилати американські війська для війни з Росією", - сказала Псакі.

Запровадження зони, забороненої для польотів над Україною, за її словами, передбачає залучення до конфлікту з Росією американських збройних компонентів, а також військових.

"Це вимагало б розгортання американських сил для забезпечення (закритого неба – ред.), що стало б прямим конфліктом - потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, що не входить в наші плани", - зазначила Псакі.

Вона також підкреслила, що адміністрація США продовжить оборонну підтримку нашої країни, і Джо Байден спілкується з Володимиром Зеленським щодо першочергових потреб України.