США неофіційно підштовхують Україну до переговорів з Росією – WSJ

Водночас, представники адміністрації Байдена продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ.

Високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до мирних переговорів на випадок, якщо зима загальмує динаміку на фронті.

Про це пише The Wall Street Journal.

США та їхні союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але високопосадовці у Вашингтоні починають вголос замислюватися, скільки ще території можуть відвоювати ЗСУ та якою ціною.

Сумніваються у військовій перемозі України

"Має бути взаємне визнання того, що військової перемоги, у справжньому сенсі цього слова, можливо, неможливо досягти військовими засобами, тому вам потрібно звернутися до інших засобів", — заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі.

Представники США не вважають, що зараз найвідповідніший час для переговорів, але більшість із них вважають, що найближчі тижні та місяці нададуть можливість поговорити про мир.

Запаси зброї закінчуються

США та деякі їхні союзники стурбовані тим, що їхні запаси зброї, включно з деякими боєприпасами, виснажуються неприйнятними темпами. Військова підтримка США для України цього року, яка зараз наближається до 19 мільярдів доларів, значно перевищила європейську допомогу.

"Залишається побачити, чи готова Україна піти на компроміс із Росією", — сказав Байден у Білому домі. "Вони (Україна і Росія. – Ред.) зализуватимуть свої рани, вирішать… що збираються робити протягом зими, і вирішать, чи збираються йти на компроміс чи ні".

Сигнал до переговорів

Вашингтон дав сигнал Україні, що принаймні Київ має виглядати відкритим для вирішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван нібито передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві 4 листопада

Двоє європейських дипломатів, поінформованих про візит, сказали, що Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети щодо повернення Україні Криму.

Водночас, представники адміністрації Байдена, включаючи самого Саллівана, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ.

"Наше завдання — поставити їх у найкращу позицію на полі бою, щоб коли і якщо є можливість для дипломатії, вони займали найкращу позицію за столом переговорів. Сполучені Штати не тиснуть на Україну", — сказав Салліван у четвер.

Деякі країни Європи проти наполягання на переговорах

Тим часом, у деяких європейських країнах, зокрема у центрі та півночі Європи, заявили, що публічне наполягання на переговорах може зашкодити зусиллям України та зіграти на користь Росії.

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"Нам потрібно поговорити про ціну миру. Якщо війна закінчиться зараз, українці отримають повідомлення про те, що їхня боротьба була безглуздою. Росія отримає повідомлення про те, що настав час переобладнати та відновити економіку. Ніхто не вірить, що Росія зупиниться, поки не досягне своєї стратегічної мети", — зазначив один північноєвропейський чиновник.

Європейські та американські чиновники заявили, що не бачать ознак того, що Кремль зацікавлений у серйозних переговорах.

Деякі союзники по НАТО вважають, що Україні буде важко зробити серйозні прориви, оскільки вона атакує райони, які є більш урбанізованими та ближчими до Росії, і де російські сили присутні довше та мають час для зміцнення своєї оборони. Тим часом, останніми тижнями Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, залишаючи мільйони українців без електроенергії та води.

Західний дипломат сказав, що деякі європейські партнери стурбовані тим, що Вашингтон схиляє Україну до переговорів, перш ніж її війська зможуть досягти подальших успіхів.

Раніше видання CNN писало, що у Штатах існують різні думки з приводу доцільності переговорів з РФ, але тиснути на Україну там не збираються.

У Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України. Так США прокоментували перемовини Саллівана з радниками Путіна.

ТСН.ua проаналізував, що кажуть та пишуть на Заході щодо подальших сценаріїв розвитку війни після звільнення Херсон.

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