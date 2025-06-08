США несподівано перенаправили озброєння для боротьби з "Шахедами" в іншу країну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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США відмовилися передавати Україні обіцяні ракети для боротьби з іранськими дронами-камікадзе «Шахед» та перенаправили їх на Близький Схід.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

Президент підкреслив, що Україна відчуває нестачу засобів протиповітряної оборони, зокрема систем «Patriot», і попередив про наслідки подібних рішень:

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«Якщо США нам не дадуть — більше втрат. Більше людей, які гинуть. Ми шукаємо всі інструменти, щоб знищити ці „Шахеди“, але підтримка союзників критично важлива», — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, раніше між Києвом і Вашингтоном було досягнуто домовленості щодо проєкту, що передбачав постачання 20 тисяч спеціалізованих боєприпасів для боротьби з «Шахедами». Йшлося не про звичайні ракети, а про спеціальну технологію, здатну ефективно знищувати дрони.

«Ми мали проєкт, який погодили з міністром оборони Ллойдом Остіном — 20 тисяч спеціальних боєприпасів для боротьби з „Шахедами“. Це не просто ракети, це спеціальна технологія», — пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що після попередніх домовленостей США несподівано змінили своє рішення:

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«Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав, що США змінили це рішення — і ці боєприпаси були відправлені до іншого регіону — на Близький Схід».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення перенаправити ключові компоненти системи протидії дронам, які раніше планувалися для передавання Україні, на користь американських збройних сил.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що міністр оборони США Ллойд Остін, не роблячи цього публічно, поінформував Конгрес про зміну в планах постачання зброї. Як з’ясувалося, йдеться про відмову передати Україні спеціальні детонатори до ракет системи APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

На думку колишнього чиновника Пентагону, якого цитує WSJ, ці боєприпаси відіграють ключову роль у побудові багаторівневої системи протиповітряної оборони України. Водночас, за даними видання, США опинилися перед серйозною дилемою: зростає потреба у посиленні оборони власних військових баз на Близькому Сході, які дедалі частіше стають мішенню для атак дронів з боку іранських сил та пов’язаних із ними угруповань, зокрема хуситів.

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