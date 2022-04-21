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США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України

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США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України

Associated Press

Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги.

Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про відправлення до України нової партії військової допомоги.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ з посиланням на CNN.

“Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше”, - сказала Псакі.

За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, що за словами трьох високопоставлених чиновників, на новий пакет військової допомоги США готові витратити близько $ 800 мільйонів.

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