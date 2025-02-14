"США ніколи не хотіли нас у НАТО": Зеленський зробив гучну заяву

Президент запевнив — якщо Україна не стане членом НАТО, ми зробимо НАТО в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати ніколи не розглядали реальний вступ України до НАТО.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції.

За словами Зеленського, він чув різні сигнали від адміністрації Байдена та Дональда Трампа, однак жодного разу не отримував чіткої відповіді про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

“Але якщо бути відвертим, дуже чесним, то США ніколи нас не бачили в НАТО. Вони говорили про це, але вони ніколи не хотіли нас в НАТО. І це правда”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що якщо Україна не стане членом НАТО, Київ буде змушений зміцнювати власну обороноздатність. Зокрема, йдеться про подвоєння армії та нарощування військового виробництва.

"Якщо не буде реального НАТО, ми зробимо НАТО в Україні. Це означатиме, що нам треба підвищувати кількість наших солдатів, зміцнити нашу армію, вдвічі збільшити кількість наших солдатів", – пояснив президент.

За словами президента, російська армія налічує 220 реальних бригад, тоді як Збройні сили України – 110. В європейських військах цей показник разом становить лише 82 бригади, що значно менше, ніж у Росії.

“Якщо ми говоримо про гарантії, ми маємо виділити кошти на більшу армію для України. І також нам треба знайти можливість, як збільшити виробництво і як збільшити армію в Європі”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент заявив, що у протистоянні російській агресії Україні необхідна підтримка від США, а не посередництво для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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