Представник Трампа зробив неочікувану заяву щодо розвідданих для України

Віткофф стверджує, що США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного українцям".
Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані для оборонних операцій.
Про це він сказав у коментарі Fox News.
Представник Трампа повідомив, що ситуацію щодо надання розвідувальних даних обговорять представники України і США на переговорах у Саудівській Аравії.
Віткофф стверджує, що США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного, що було потрібно українцям".
Раніше повідомлялося, що США припинили обмін розвідданими та постачання зброї Україні.
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