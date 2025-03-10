Представник Трампа зробив неочікувану заяву щодо розвідданих для України

Віткофф стверджує, що США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного українцям".

Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що США не припиняли надавати Україні розвідувальні дані для оборонних операцій.

Про це він сказав у коментарі Fox News.

Представник Трампа повідомив, що ситуацію щодо надання розвідувальних даних обговорять представники України і США на переговорах у Саудівській Аравії.

Віткофф стверджує, що США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного, що було потрібно українцям".

Раніше повідомлялося, що США припинили обмін розвідданими та постачання зброї Україні.

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