Ракета ATACMS / © Associated Press

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США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц інформує Clash Report.

Фрідріх Мерц повідомив про історичне рішення: відтепер Україна може завдавати ударів по Росії західною далекобійною зброєю. Канцлер Німеччини також виступив за передання Україні потужних ракет Taurus — 100–150 крилатих ракет Taurus — аналогів британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

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«Більше не існує жодних обмежень щодо дальності дії для озброєння, яке постачається Україні — ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, ні з боку американців, — сказав Мерц в інтерв’ю телеканалу WDR. — Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії. До певної миті вона не могла цього робити».

Нагадаємо, у Німеччині заявляли, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали в РФ обурення.

Згодом, вже після призначення нового уряду, його речник Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина може передати далекобійні ракети Україні за певних умов. З його слів, рішення щодо «вогню великої дальності» буде підготовлене й ухвалене найближчими днями.

Раніше німецький уряд засекретив інформацію про всю заплановану військову допомогу, тож будь-які фактичні постачання стануть відомі лише після їхнього застосування на фронті.

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