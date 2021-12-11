США обговорили з ФРН можливість економічних санкцій проти РФ в разі її вторгнення до України

США обговорили з ФРН можливість економічних санкцій проти РФ в разі її вторгнення до України

США висловили Німеччині своє занепокоєння "ескалацією російських сил навколо України".

США готові співпрацювати з Німеччиною над розробкою заходів, які завдадуть шкоди економіці РФ в разі вторгнення російських військ до України.

Відповідну заяву американська міністерка фінансів Джанет Єллен висловила під час зустрічі зі своїм колегою з ФРН Крістіаном Лінднером, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що під час розмови Єллен "підтвердила занепокоєння президента Байдена ескалацією російських сил навколо України".

Також читайте Генсек НАТО різко відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу: заява

"(Міністерка фінансів США. - Ред.) висловила зацікавленість у партнерстві з Німеччиною щодо резервних планів, які можна було б швидко запровадити для завдання серйозної шкоди економіці Росії", - вказали у фінансовому відомстві.

Окрім того, очільниця Мінфіну США привітала Лінднера з його призначенням на посаду міністра фінансів ФРН і висловила вдячність за відданість Німеччини трансатлантичному союзу. Співрозмовники також обговорили пріоритети держав-членів "Великої сімки" (G7) на наступний рік.

Нагадаємо, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій розмові з президентом США Джо Байденом обговорив Україну. За словами Шольці, на Росію очікують серйозні наслідки за ескалацію в Україні.

Читайте також: