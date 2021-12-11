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США обговорили з ФРН можливість економічних санкцій проти РФ в разі її вторгнення до України

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США обговорили з ФРН можливість економічних санкцій проти РФ в разі її вторгнення до України

УНІАН

США висловили Німеччині своє занепокоєння "ескалацією російських сил навколо України".

США готові співпрацювати з Німеччиною над розробкою заходів, які завдадуть шкоди економіці РФ в разі вторгнення російських військ до України.

Відповідну заяву американська міністерка фінансів Джанет Єллен висловила під час зустрічі зі своїм колегою з ФРН Крістіаном Лінднером, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що під час розмови Єллен "підтвердила занепокоєння президента Байдена ескалацією російських сил навколо України".

"(Міністерка фінансів США. - Ред.) висловила зацікавленість у партнерстві з Німеччиною щодо резервних планів, які можна було б швидко запровадити для завдання серйозної шкоди економіці Росії", - вказали у фінансовому відомстві.

Окрім того, очільниця Мінфіну США привітала Лінднера з його призначенням на посаду міністра фінансів ФРН і висловила вдячність за відданість Німеччини трансатлантичному союзу. Співрозмовники також обговорили пріоритети держав-членів "Великої сімки" (G7) на наступний рік.

Нагадаємо, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій розмові з президентом США Джо Байденом обговорив Україну. За словами Шольці, на Росію очікують серйозні наслідки за ескалацію в Україні.

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