США обговорили з Німеччиною небезпеку "Північного потоку-2" для України

У США "стурбовані" ризиками, які російський газопровід становить для України.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив із радником канцлерки ФРН Анґели Меркель з питань економіки Яном Хеккером газопровід "Північний потік-2".

Про це в середу, 2 червня, повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що посадовці, зокрема, порушили питання "стурбованості США" щодо ризиків, які "Північний потік-2" становить для України і європейської енергетичної безпеки.

Вони також зупинилися на "пріоритетах зовнішньої політики, зокрема Росії, Україні, Ірані, Сахелі та Західних Балканах".

Окрім того, під час зустріч обговорювалася майбутня зустріч лідерів країн "Великої сімки", саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективні зусилля з поширення вакцин від COVID-19, координації в області кібербезпеки і реагування на атаки програм-вимагачів.

Цього тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель відправила до США делегацію для обговорення проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Високопосадовці ФРН на чолі з радниками Меркель з питань зовнішньої політики та економіки Яном Хеккером і Ларсом-Хендріком Реллером відповідно мають зустрітися у Вашингтоні з радником президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговою представницею Кетрін Тай.

Тим часом група із 21 конгресмена-республіканця у спільному листі закликала повернути санкції щодо "Північного потоку-2", зазначивши, що із завершенням будівництва газопроводу Україна "стане вразливішою до російської агресії".

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Згодом 14 сенаторів-республіканців представили законопроєкт, в якому ініціювали повернення санкцій щодо вищезгаданої компанії та її очільника.

У компанії Nord Stream 2 твердять, що газопровід побудований на 95%.

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

Новини світу: американські сенатори спробують відновити санкції проти російського проєкту "Північний потік-2"

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