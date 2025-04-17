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США обговорюватимуть припинення вогню в Україні з європейськими союзниками
Також сьогодні, 18 квітня, до Парижа прибув керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Сполучені Штати планують обговорити з партнерами в Європі можливість припинення вогню в Україні.
Про це заявив представник Державного департаменту США.
Також сьогодні, 18 квітня, до Парижа прибув керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо та Стів Віткофф, спеціальний представник американського президента Дональда Трампа, поїдуть до Парижа в середу, 16 квітня, щоб обговорити зі своїми європейськими колегами питання про те, як покласти край російсько-українській війні.