США обговорили з Україною санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти»

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко ключовою темою були санкції США проти російських нафтових корпорацій Лукойлу та Роснефти.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Під час нашої зустрічі я наголосив на зобов’язанні президента Трампа забезпечити міцний мир в Україні та обговорив санкції Міністерства фінансів проти провідних російських нафтових гігантів, Лукойлу та Роснефти», — зазначив Бессент.

Реклама

Він підкреслив, що Вашингтон вважає критично важливими подальше просування реформ в Україні та посилення боротьби з корупцією.

Окремо міністр повідомив, що Інвестиційний фонд реконструкції США та України діятиме таким чином, щоб жоден суб’єкт, який підтримував російську війну, не отримав прибутку від процесів відновлення української інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Росія продає нафту за найнижчими цінами з лютого 2022 року, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.

Ми раніше інформували, що ураження далекобійними дронами об’єктів нафтової інфраструктури РФ здатне зменшити бюджет держави-агресорки ще на 20–30%.