США обіцяють Росії тяжкі санкції, якщо та вдасться до анексії

Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України.

США разом з іншими країнами готові запровадити оперативні кроки, які призведуть до тяжких наслідків для економіки Росії, якщо вона почне реалізацію сценарію анексії окупованих територій України, де зараз проводяться псевдореферендуми.

З такою заявою виступила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

«Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки – разом з нашими союзниками й партнерами – у відповідь на ці дії, якщо вони (росіяни – ред.) підуть далі щодо анексії», - заявила представниця адміністрації Байдена.

Вона нагадала, що Сполучені Штати й інші країни-члени G7 у п’ятницю виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензій РФ на суверенні території України, а також не визнаватимуть будь-яких результатів фейкових референдумів.

За її словами, президент Байден під час виступу в ООН цього тижня назвав ці псевдореферендуми зухвалим порушенням міжнародного права, а також нехтуванням принципів суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі Статуту ООН.

«Ми продовжимо твердо стояти з народом України та забезпечувати їх «історичними» обсягами оборонної допомоги, щоби допомоги їм захищати свою територію, допомогти їм захищати свою свободу», - підкреслила речниця Білого дому.

Вона також прокоментувала ситуацію навколо кампанії мобілізації в Росії.

«Те, що ми бачимо в росії, особливо в плані протестів, а також, як росіяни тікають зі своєї країни, означає, що ця війна є непопулярною в народі», - зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона також підкреслила, що нинішні дії Путіна слід розглядати як демонстрацію слабкості, а не сильної позиції його режиму, і це підтверджує реакція людей.

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Нагадаємо, що зустрічі високого рівня у Нью-Йорку відбуваються на тлі чергової ескалації, спровокованої заявами Путіна про псевдореферендуми і мобілізацію. Це не завадило його міністру Лаврову таки приїхати до Нью-Йорка.

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