США очікують на пропозиції Росії щодо припинення вогню — Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що після нещодавньої телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, Москва пообіцяла надати умови потенційного припинення вогню з Україною.

Про це пише Politiсo.

"Ми розуміємо, що росіяни готують умови, які вони вважають необхідними для досягнення перемир’я, що дозволить розпочати ширші переговори. Ми чекаємо на ці умови, щоб краще зрозуміти розрахунки пана Путіна”, — заявив Рубіо під час слухань у Сенатському комітеті з міжнародних відносин.

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Попри заклики європейських союзників і двопартійних законодавців до більш рішучих дій, адміністрація Трампа утримується від негайного введення нових санкцій проти Росії. Рубіо зазначив, що президент прагне зберегти можливість впливати на обидві сторони конфлікту, підкресливши: "Щойно ви робите певні кроки, ви втрачаєте вплив на одну зі сторін."

Під час двогодинної розмови з Путіним Трамп не досяг прориву щодо припинення вогню або мирних переговорів, що викликало занепокоєння серед європейських та українських союзників.

Минулого тижня в Стамбулі відбулися переговори між Росією та Україною, які завершилися домовленістю про обмін полоненими, але не принесли прогресу в ширших мирних ініціативах.

Європейський Союз уже ввів нові санкції проти Росії, а республіканці в Конгресі США очікують на схвалення Білого дому для введення двосторонніх санкцій.

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Трамп заявив, що наразі не готовий вводити санкції, але не виключає такої можливості в майбутньому: "Я думаю, є шанс досягти чогось. Але якщо ви це зробите, ви також можете зробити ситуацію набагато гіршою. Але може настати час, коли це станеться."

Рубіо також зазначив, що США наразі не планують змінювати свою позицію щодо Росії, навіть якщо багато європейських чиновників і законодавців вважають, що Путін тягне час.

Залишається незрозумілим, яку активну роль США відіграватимуть у майбутніх переговорах між сторонами.

Нагадаємо, секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо назвав подію, завдяки якій станеться прорив в мирних переговорах. Так, йдеться про зустріч Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна.

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