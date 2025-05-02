Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс / © Associated Press

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Сполучені Штати будуть надалі виконувати роль посередника між Україною та РФ у питання врегулювання війни і чекають від Києва та Москви конкретний пропозицій щодо цього.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп бажає домогтися завершення війни дипломатичним шляхом.

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«Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною», — сказала Брюс.

Разом з тим, у США є й інші пріоритети, окрім війни в Україні, тому Вашингтон змінить свій внесок у переговорний процес щодо завершення конфлікту. Вона нагадала слова голови Держдепу Марко Рубіо, який нещодавно сказав що США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією.

«Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз це між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони (Україна та РФ — ред.) повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися», — наголосила Брюс.

Вона додала, що наразі зберігається можливість введення американських санкцій проти Росії. Також Вашингтон поки не збирається знімати раніше накладені санкції на РФ.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф викликав занепокоєння серед членів адміністрації через свій підхід до переговорів із Володимиром Путіним.

Ми раніше інформували, що Україна підтвердила свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Обговорення мирної угоди може розпочатися, як тільки Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 30 діб.