США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада - ЗМІ

Прапор України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сполучені Штати Америки очікують, що Україна до 27 листопада надасть проєкт мирного документа, який може стати основою для подальших переговорів із Росією. 27 листопада - це День подяки у США.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел видання, у США розглядають цей термін як “вікно можливості” для активізації дипломатичних процесів і намір передати напрацьований документ російській стороні вже наприкінці листопада.

Такий дедлайн створює значний політичний тиск. Водночас українська сторона готує власні формулювання можливого документа, які, за даними видання, відрізняються від запропонованих.

Нагадаємо, що США та РФ протягом кількох тижнів перебувають у консультаціях щодо нової можливості мирного врегулювання, однак українська сторона не брала участі у формуванні первинного варіанту документа та була ознайомлена лише з його загальними контурами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що Сполучені Штати відчувають «великий імпульс» у просуванні до закінчення війни між Україною та Росією. Вона наголосила на безпрецедентній дипломатичній активності, яка відбулася в останні дні.

Сполучені Штати Америки запровадили «агресивний таймінг» для просування мирного врегулювання між Україною та Росією. Високопоставлений американський чиновник, який побажав залишитися неназваним, пояснив, що цей темп диктується бажанням президента Трампа якнайшвидше припинити війну, а також критичними обставинами в Україні.