США очікують від Росії боротьби з кіберзлочинцями — Блінкен

Загроза кібератак чинить все більший вплив як на США, так і по всьому світу.

США очікують, що РФ вживатиме заходів для боротьби з кіберзлочинцями.

Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю KDKA-TV.



На його думку, якщо будь-яка країна, будь то Росія чи будь-яка інша країна, вкриває кіберзлочинців, вона несе відповідальність за те, щоб розібратися з ними, знищити їх, ліквідувати їх, залучити їх до відповідальності.

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Загроза кібератак чинить все більший вплив як на США, так і по всьому світу. Для боротьби з нею, зауважив держсекретар США, "ми повинні переконатися, що існують більш ефективні засоби захисту, що люди знають про проблему і вони встановлюють необхідні засоби захисту для того, щоб убезпечити себе".

"Ми також повинні перейти в наступ і зруйнувати, ліквідувати ці в основному злочинні організації, які займаються здирництвом", — резюмував він.

Раніше сенатори США запропонували, щоб компанії повідомляли про кіберздирництво.

За останні місяці США зіткнулися з серією потужних кібератак, метою яких було отримання викупу.

У червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.

Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".

Оператор згодом підтвердив, що заплатив 4,4 мільйона доларів групі хакерів, які зламали його комп'ютерні системи. В атаці також звинувачували кіберзлочинців з РФ.

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