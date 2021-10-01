США очікують від Росії боротьби з кіберзлочинцями — Блінкен

Загроза кібератак чинить все більший вплив як на США, так і по всьому світу.
США очікують, що РФ вживатиме заходів для боротьби з кіберзлочинцями.
Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю KDKA-TV.
На його думку, якщо будь-яка країна, будь то Росія чи будь-яка інша країна, вкриває кіберзлочинців, вона несе відповідальність за те, щоб розібратися з ними, знищити їх, ліквідувати їх, залучити їх до відповідальності.
Загроза кібератак чинить все більший вплив як на США, так і по всьому світу. Для боротьби з нею, зауважив держсекретар США, "ми повинні переконатися, що існують більш ефективні засоби захисту, що люди знають про проблему і вони встановлюють необхідні засоби захисту для того, щоб убезпечити себе".
"Ми також повинні перейти в наступ і зруйнувати, ліквідувати ці в основному злочинні організації, які займаються здирництвом", — резюмував він.
Раніше сенатори США запропонували, щоб компанії повідомляли про кіберздирництво.
За останні місяці США зіткнулися з серією потужних кібератак, метою яких було отримання викупу.
У червні російську кіберзлочинністю групу Revil (Sodinokobi) звинуватили в масштабній кібератаці на заводи однієї з найбільших в світі м'ясопереробних підприємств JBS.
Хакери використовували програму-вимагач щодо серверів, що підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.
А в травні на всіх центральних комп'ютерах найбільшого паливного оператора США Colonial Pipeline з'явилося повідомлення з наступним змістом: "Ваша система намертво заблокована. 5 мільйонів доларів, або буде ще гірше".