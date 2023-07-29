США офіційно відхрестилися від участі американських кадрових військових у війні в Україні

Про це пише Укрінформ.

«В Україні немає американських сил, які надавали б допомогу Україні в бойових діях, або були б присутніми на полі з українськими силами», - підкреслив офіційний представник адміністрації Байдена.

Таким чином він відповів на запитання, чи дотримується нинішня адміністрація США позиції, оголошеної від початку повномасштабного вторгнення РФ, що американські військові не будуть залучені до бойових дій.

Кірбі зауважив, що в Україні присутня невелика кількість американських військовослужбовців, які охороняють посольство США в Києві, а також представляють апарат військових аташе Сполучених Штатів в Україні.

«Збройні сили США не беруть активної участі в бойових діях в Україні або в підтримці бойових дій на території України», - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, 25 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Озброєння виділять зі складів Міноборони США.

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