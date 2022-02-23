США офіційно запровадили санкції проти "Північного потоку-2"

Обмеження також запровадили проти виконавчого директора компанії.

Міністество фінансів США офіційно запровадила сакції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG, а також виконавчого директора Маттіаса Варніга.

Раніше президент США Джо Байден заявив про запровадження санкції проти "Північного потоку-2" - російського газопроводу до Європи в обхід України, на будівництво якого витратили 11 млрд доларів і який так і не запустили.

"Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG (компанія, якій підпорядкований газопровід - ред.) та її працівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового пакету санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - запевнив Байден.

Президент США додав, що "своїми діями президент (Росії - ред.) Путін надав світові величезний стимул відійти від російського газу та до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії".

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